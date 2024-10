Bomba d’acqua in Italia, la stazione completamente allagata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo l’ottobrata che ha portato di nuovo il calore nel nostro paese, il maltempo è tornato prepotente in Italia ed ha già provocato non pochi disagi. In una città in particolare si è abbattuta una vera e propria Bomba d’acqua e la stazione ferroviaria è completamente allagata. (Continua) Leggi anche: Trema ancora la terra, terremoto in Italia nella notte: tanta la paura Leggi anche: Terribile incidente stradale in Toscana, morto un 36enne: lascia moglie e figlio Bomba d’acqua in Italia, stazione ferroviaria completamente allagata Il maltempo inizia a provocare danni. Già da ieri, una città Italiana è stata letteralmente investita da una Bomba d’acqua, che ha provocato causato allagamenti ed enormi disagi. In particolare, la stazione ferroviaria della città è finita completamente sott’acqua e binari non erano nemmeno visibili. Tvzap.it - Bomba d’acqua in Italia, la stazione completamente allagata Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo l’ottobrata che ha portato di nuovo il calore nel nostro paese, il maltempo è tornato prepotente ined ha già provocato non pochi disagi. In una città in particolare si è abbattuta una vera e propriae laferroviaria è. (Continua) Leggi anche: Trema ancora la terra, terremoto innella notte: tanta la paura Leggi anche: Terribile incidente stradale in Toscana, morto un 36enne: lascia moglie e figlioinferroviariaIl maltempo inizia a provocare danni. Già da ieri, una cittàna è stata letteralmente investita da una, che ha provocato causato allagamenti ed enormi disagi. In particolare, laferroviaria della città è finitasott’acqua e binari non erano nemmeno visibili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bomba d’acqua sulla Toscana - la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo - Dopo la bomba d'acqua che ha colpito la Toscana, la stazione di Siena è stata completamente sommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. In Toscana per domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. A Siena chiuse le scuole di ogni ordine e grado. (Fanpage.it)

Bomba d’acqua in Toscana - Siena allagata - twitter. Nel vicino comune di Sovicille sono caduti ben 97 millimetri di pioggia in poche ore, come riportato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Guarda il video Siena train station in Italy tonight…. In varie aree della città, il Comune sta seguendo da vicino la situazione, in particolare per quanto riguarda le strade e le rotatorie sommerse dall’acqua. (Thesocialpost.it)

Bomba d’acqua in città. Una cascata dal tetto allaga il centro Benelli. E il legno si frantuma - Una questione di sicurezza. Si vede ad occhio nudo che il legno si sta sbriciolando e che la colonna di legno sta cedendo lentamente. Il fatto è che la colonna non riceve più acqua, è intasata e dunque si sta logorando pericolosamente uno degli assi portanti del tetto della piazza. Davide Eusebi . Siamo preoccupati perché anche questa volta è caduta tanta acqua che ha riportato alla luce un ... (Ilrestodelcarlino.it)