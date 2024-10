Belle donne e discrezione: perché Stoccolma è la nuova capitale del divertimento vip (Mbappè e non solo) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Belle donne e discrezione: perché Stoccolma è la nuova capitale del divertimento vip (Mbappè e non solo) “Non è Monaco, Saint-Tropez o Ibiza. Non è nemmeno Las Vegas, Mykonos o Dubai”. Ma ci sono un sacco di motivi per cui Stoccolma è diventata la nuova capitale – un po’ segreta – del divertimento dei calciatori. Lo spiega Le Parisien, il giornale che in questi giorni sembra avere le notizie più fresche sul caso Mbappé. “Dietro il luogo comune di tranquilla capitale svedese si nasconde, in realtà, una città apprezzata dai vip per la sua fitta, ma discreta, vita notturna. Anche diverse agenzie di concierge hanno stabilito la loro attività lì. Ilnapolista.it - Belle donne e discrezione: perché Stoccolma è la nuova capitale del divertimento vip (Mbappè e non solo) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è ladelvip (e non) “Non è Monaco, Saint-Tropez o Ibiza. Non è nemmeno Las Vegas, Mykonos o Dubai”. Ma ci sono un sacco di motivi per cuiè diventata la– un po’ segreta – deldei calciatori. Lo spiega Le Parisien, il giornale che in questi giorni sembra avere le notizie più fresche sul caso Mbappé. “Dietro il luogo comune di tranquillasvedese si nasconde, in realtà, una città apprezzata dai vip per la sua fitta, ma discreta, vita notturna. Anche diverse agenzie di concierge hanno stabilito la loro attività lì.

