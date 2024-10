Bari, 20enne denuncia: “Io picchiato, legato e gettato sugli scogli” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un 20enne di origini sudanesi è stato soccorso la scorsa notte sul molo di Santo Spirito, nel Barese: era incastrato con una gamba negli scogli. Ad avvistarlo un pescatore che ha chiamato il 112. Sono intervenuti prima la capitaneria di porto e poi i vigili del fuoco che lo hanno liberato. Il personale del 118 arrivato sul posto ha notato che il 20enne era stato legato: chiamata la polizia, il ragazzo ha raccontato di essere stato picchiato, legato e lanciato sugli scogli. Il giovane è stato poi ricoverato all’ospedale Santo Spirito, le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti. Lapresse.it - Bari, 20enne denuncia: “Io picchiato, legato e gettato sugli scogli” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Undi origini sudanesi è stato soccorso la scorsa notte sul molo di Santo Spirito, nel Barese: era incastrato con una gamba negli. Ad avvistarlo un pescatore che ha chiamato il 112. Sono intervenuti prima la capitaneria di porto e poi i vigili del fuoco che lo hanno liberato. Il personale del 118 arrivato sul posto ha notato che ilera stato: chiamata la polizia, il ragazzo ha raccontato di essere statoe lanciato. Il giovane è stato poi ricoverato all’ospedale Santo Spirito, le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti.

