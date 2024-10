"Attività in crisi, urgente riaprire la strada" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una vera calamità per l’economia locale. L’Ascom lancia l’allarme per la chiusura della strada provinciale 325 ’Val di Setta e Val di Bisenzio’, al km 41, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, a circa un chilometro dal confine con la Toscana. Confcommercio Ascom Bologna esprime grande preoccupazione per questa nuova interruzione alla viabilità nella montagna, che va ad aggiungersi a una cronica carenza di infrastrutture e alle limitazioni accumulatesi su numerosi collegamenti con le successive ondate di maltempo. "Le Attività economiche della frazione di Rasora e di quelle limitrofe sono in grave difficoltà – ricorda Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – con la prospettiva di dover attivare la cassa integrazione per i dipendenti. Ilrestodelcarlino.it - "Attività in crisi, urgente riaprire la strada" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una vera calamità per l’economia locale. L’Ascom lancia l’allarme per la chiusura dellaprovinciale 325 ’Val di Setta e Val di Bisenzio’, al km 41, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, a circa un chilometro dal confine con la Toscana. Confcommercio Ascom Bologna esprime grande preoccupazione per questa nuova interruzione alla viabilità nella montagna, che va ad aggiungersi a una cronica carenza di infrastrutture e alle limitazioni accumulatesi su numerosi collegamenti con le successive ondate di maltempo. "Leeconomiche della frazione di Rasora e di quelle limitrofe sono in grave difficoltà – ricorda Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – con la prospettiva di dover attivare la cassa integrazione per i dipendenti.

