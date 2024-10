Atletico Lariano calcio, Bastianelli: “La squadra è ottima" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lariano (Rm) – E’ iniziato con qualche difficoltà il campionato dell’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano. I ragazzi di mister Daniele Bastianelli, dopo il k.o. casalingo contro il Colleferro, hanno comunque conquistato il primo punto sul campo del Cassino pareggiando per 1-1. “Eravamo reduci Romatoday.it - Atletico Lariano calcio, Bastianelli: “La squadra è ottima" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Rm) – E’ iniziato con qualche difficoltà il campionato dell’Under 15 regionale dell’. I ragazzi di mister Daniele, dopo il k.o. casalingo contro il Colleferro, hanno comunque conquistato il primo punto sul campo del Cassino pareggiando per 1-1. “Eravamo reduci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletico Lariano calcio, Bastianelli: “La squadra è ottima" - Lariano (Rm) – E’ iniziato con qualche difficoltà il campionato dell’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano. I ragazzi di mister Daniele Bastianelli, dopo il k.o. casalingo contro il Colleferro, han ... (romatoday.it)

Marino Pallavolo (serie B masch.), Murante: “Pronti per il debutto casalingo e il derby con Genzano” - Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Marino (Rm) – Un punto per cominciare. La serie B maschile del Marino Pallavolo ha ceduto al tie-break nella prima gara di campionato giocata in ... (osservatoreitalia.eu)

Calcio, l’Under 15 dell’Atletico Lariano ha pareggiato 1-1 sul campo del Cassino - E’ iniziato con qualche difficoltà il campionato dell’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano. I ragazzi di mister Daniele Bastianelli, dopo il k.o. (castellinotizie.it)