Arrestato a Torino un uomo per rapina aggravata con machete | l’episodio ha scosso la cittadinanza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di criminalità si è verificato a, dove undi 32 anni, di origini nordafricane, è statocon l’accusa di. Questo evento ha suscitato allarme e preoccupazione tra gli abitanti della città, specialmente in un contesto urbano frequentato come quello della stazione ferroviaria di Porta Nuova. Nel seguente articolo, vengono analizzati i dettagli dell’incidente e il profilo dell’aggressore. Il violento episodio in via Nizza Il fatto è avvenuto in via Nizza, una delle strade più centrali e vivaci di. La vittima, undi 37 anni, si trovava nei pressi della stazione quando è stato avvicinato dall’aggressore che, armato di, ha minacciato la sua vita per estorcergli del denaro.