Antimafia, Gasparri: "Non mi lascio intimidire", la replica di fuoco a Cafiero De Raho (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Respingo al mittente le minacce di Cafiero De Raho. Io sono e sarò in Commissione Antimafia per difendere la verità e la libertà", il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, componente della Commissione Antimafia, affida a una nota la replica all'ex magistrato, esponente M5s, sull'inchiesta dossier. "E non mi faccio intimidire da una aggressione che valuterò anche ai fini della mia tutela legale. De Raho è invece in una palese incompatibilità perché vorrebbe giudicare se stesso. Il che non è possibile. È più che legittima la volontà di stabilire delle incompatibilità per quanto riguarda la Commissione Antimafia. È inutile che i grillini ed altri strepitino. Anche perché ‘vediamo cose che voi umani non potreste neanche immaginare'. Sono state concordate dall'interno della Commissione Antimafia domande, risposte e condotte davanti alla Commissione. Iltempo.it - Antimafia, Gasparri: "Non mi lascio intimidire", la replica di fuoco a Cafiero De Raho Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Respingo al mittente le minacce diDe. Io sono e sarò in Commissioneper difendere la verità e la libertà", il presidente dei senatori di FI, Maurizio, componente della Commissione, affida a una nota laall'ex magistrato, esponente M5s, sull'inchiesta dossier. "E non mi faccioda una aggressione che valuterò anche ai fini della mia tutela legale. Deè invece in una palese incompatibilità perché vorrebbe giudicare se stesso. Il che non è possibile. È più che legittima la volontà di stabilire delle incompatibilità per quanto riguarda la Commissione. È inutile che i grillini ed altri strepitino. Anche perché ‘vediamo cose che voi umani non potreste neanche immaginare'. Sono state concordate dall'interno della Commissionedomande, risposte e condotte davanti alla Commissione.

