Amici 24, l'ex fidanzata di TrigNO sbotta sui social: "Lui è un gran cogl**** e lei..." (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo aver assistito all'avvicinamento di TrigNO alla ballerina Chiara, l'ex fidanzata del cantante è intervenuta sui social con un duro attacco. Ecco cosa ha detto! Comingsoon.it - Amici 24, l'ex fidanzata di TrigNO sbotta sui social: "Lui è un gran cogl**** e lei..." Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo aver assistito all'avvicinamento dialla ballerina Chiara, l'exdel cantante è intervenuta suicon un duro attacco. Ecco cosa ha detto!

La fidanzata di TrigNO : “Chiara è una grandissima Z - lui un traditore” - it. L’ho conosciuto traditore è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro. Chiara e TrigNO di Amici sono una coppia: la reazione della fidanzata di lui https://t. Ege Senni Monaco è la fidanzata (o meglio era) di TrigNO, proprio colei che nel quotidiano di lunedì pomeriggio è stata citata da lui al suon di “mi manca moltissimo la mia ragazza“. (Biccy.it)