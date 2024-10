Gaeta.it - Aggressione al “Summer Party 2024”: tre minorenni denunciati per lesioni a Rovereto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nei giorni scorsi, la stazione dei Carabinieri di Villa Lagarina, in provincia di Trento, ha ricevuto una denuncia riguardante un’avvenuta a Pomarolo durante la manifestazione ““. Un episodio di violenza che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni e che ha portato all’identificazione e alla denuncia di tre, accusati dipersonali. Questo evento ha destato preoccupazione e evidenziato la necessità di una maggiore sicurezza nelle manifestazioni giovanili. I fatti dell’: cosa è accaduto al “” L’incidente si è verificato alla fine di agosto, quando il 15enne, insieme a un amico, ha deciso di allontanarsi dal luogo dell’evento per recarsi in un parco pubblico nelle vicinanze.