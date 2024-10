"Accerchiati e minacciati da ubriachi all'interno del parco Ducale: abbiamo avuto paura" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Accerchiati e minacciati da un gruppetto di persone all'interno del parco Ducale di Parma, senza un apparente motivo. E' questa che uno studente universitario di Castelfranco Emilia - che frequenta la nostra città per questione di studio - ha raccontato a Parmatoday. "Sono Davide Cavallotti e Parmatoday.it - "Accerchiati e minacciati da ubriachi all'interno del parco Ducale: abbiamo avuto paura" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)da un gruppetto di persone all'deldi Parma, senza un apparente motivo. E' questa che uno studente universitario di Castelfranco Emilia - che frequenta la nostra città per questione di studio - ha raccontato a Parmatoday. "Sono Davide Cavallotti e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padova - 400 motociclisti alle corse clandestine : agenti accerchiati e minacciati - Alla fine gli agenti sono riusciti a far disperdere i motociclisti. E hanno bloccato lo starter che si trovava in mezzo alla strada, pronto a dare il via alla competizione illegale. Padova, 26 settembre 2024 – Corse clandestine, 400 motociclisti alla gara illegale di velocità sulle strade di Padova. (Ilrestodelcarlino.it)