A Napoli saranno installate 352 ulteriori telecamere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per il potenziamento del sistema di videosorveglianza, a Napoli è stata decisa l’installazione di 352 telecamere. L’Amministrazione comunale investe ulteriori risorse per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Su proposta dell’assessore alla Legalità Antonio De Iesu, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede l’installazione di ulteriori 104 apparati di ripresa, 2anews.it - A Napoli saranno installate 352 ulteriori telecamere Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per il potenziamento del sistema di videosorveglianza, aè stata decisa l’installazione di 352. L’Amministrazione comunale investerisorse per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Su proposta dell’assessore alla Legalità Antonio De Iesu, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede l’installazione di104 apparati di ripresa,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Napoli decisa l'installazione di 352 ulteriori telecamere - L'Amministrazione comunale investe ulteriori risorse per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. (ANSA) ... (ansa.it)

Ha rinnovato con il Napoli, ora è anche UFFICIALE: l’annuncio - Dopo tante chiacchiere ed indiscrezioni, nelle scorse ore è arrivato l’annuncio che tanti tifosi del Napoli, e non, stavano aspettando. (napolicalciolive.com)

Arenella, un nuovo centro con piscina, palestre e box auto a via Fontana: ma i comitati dicono no - Al via i lavori del centro sportivo all’Arenella. La Rete No Box: “Basta scavare nel sottosuolo” ... (fanpage.it)