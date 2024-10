ZLS, nove sindaci ciociari del sorano scrivono alla Regione (Di giovedì 17 ottobre 2024) I sindaci dei Comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri, Broccostella, Posta Fibreno, Fontechiari, Campoli Appenino e Pescosolido, al momento esclusi dai comuni ammessi alla ZLS hanno inviato una nota alla Vice Presidente della Regione Lazio On. Angelilli circa l’istituzione della Zona Frosinonetoday.it - ZLS, nove sindaci ciociari del sorano scrivono alla Regione Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Idei Comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri, Broccostella, Posta Fibreno, Fontechiari, Campoli Appenino e Pescosolido, al momento esclusi dai comuni ammessiZLS hanno inviato una notaVice Presidente dellaLazio On. Angelilli circa l’istituzione della Zona

