Welfare: Mattarella, 'base diritti cittadinanza' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Il lavoro è stato il motore principale dello sviluppo del Paese e della crescita umana, civile, sociale, culturale che ha consentito una diffusa emancipazione da condizioni di povertà e subalternità. Con il lavoro, con l'apporto decisivo delle organizzazioni dei lavoratori, si è costruito il Welfare italiano, elemento basilare dei diritti di cittadinanza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024. Liberoquotidiano.it - Welfare: Mattarella, 'base diritti cittadinanza' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Il lavoro è stato il motore principale dello sviluppo del Paese e della crescita umana, civile, sociale, culturale che ha consentito una diffusa emancipazione da condizioni di povertà e subalternità. Con il lavoro, con l'apporto decisivo delle organizzazioni dei lavoratori, si è costruito ilitaliano, elemento basilare deidi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deontologia e welfare : evento di formazione per i Consulenti del Lavoro - Deontologia professionale e welfare aziendale al cuore del nuovo convegno promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo. L’evento, a partecipazione gratuita, è fissato dalle 15 alle 19 di venerdì 18 ottobre al Circolo Artistico in Corso Italia e fornirà un’occasione di formazione... (Arezzonotizie.it)

Al Festival dell’Economia Civile di Firenze si parla di lavoro e welfare - La storia ci insegna che le armi nucleari non hanno fatto nulla per la pace o per evitare conflitti, visto che anziché fornire sicurezza e stabilità sono usate per intimidire e costringere. Per anni siamo stati abituati ad un trasferimento economico diretto verso il basso, ma che lasciava un po’ troppo poco a tutti, soprattutto ai più fragili. (Unlimitednews.it)

Al Festival dell’Economia Civile si parla di lavoro e welfare - Unlimited News - Notizie dal mondo . Tra i tanti temi affrontati, anche quello del welfare e del lavoro alla presenza di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del lavoro e delle politiche sociali. FIRENZE (ITALPRESS) – Proseguono i lavori per la 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si sta tenendo a Firenze e che terminerà domenica 6 ottobre. (Unlimitednews.it)