Via asfalto e cemento per lasciare spazio a piante e fiori, prime ruspe al lavoro in via Euterpe (Di giovedì 17 ottobre 2024) Muri verdi, spazi green e permeabili, boschi urbani e asole ricche di piante e fiori. Sono iniziati per essere completati entro il mese di novembre gli interventi finanziati con decreto del Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica (Mase) nell’ambito del programma sperimentale di interventi Riminitoday.it - Via asfalto e cemento per lasciare spazio a piante e fiori, prime ruspe al lavoro in via Euterpe Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Muri verdi, spazi green e permeabili, boschi urbani e asole ricche di. Sono iniziati per essere completati entro il mese di novembre gli interventi finanziati con decreto del Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica (Mase) nell’ambito del programma sperimentale di interventi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piante e fiori - ma anche buon cibo. L’Arco della Pace diventa green - Gli appuntamenti alternano argomenti più “seri“ e impegnativi a consigli pratici per piante e fiori in casa o sul balcone. Da domani a domenica arriva infatti la versione autunnale di Flora et Decora, la manifestazione - giunta alla 18ª edizione - dedicata al florovivaismo, ai lavori artigianali e all’enogastronomia a filiera corta. (Ilgiorno.it)

Coltivazione di marijuana in casa : sequestrati sei chili di droga - tra piante già essiccate e in fioritura - Durante un'operazione di controllo, i militari hanno scoperto all'interno dell'abitazione dell'uomo 54 piante di marijuana in fase di essiccazione, per un peso. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne già noto alle forze dell'ordine, per possesso e coltivazione di marijuana. . (Latinatoday.it)

L’importanza di piante e fiori in casa e negli spazi privati - I vantaggi delle piante in ambienti come casa e ufficio, le loro caratteristiche e il loro valore estetico Con il presente articolo introduciamo Il tema del Verde in casa trattando i principali vantaggi epregi. Avere piante in casa può stimolare la creatività . Avere un ambiente piacevole e verde può incoraggiare le visite e le riunioni. (Puntomagazine.it)