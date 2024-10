Università Dante Alighieri, i retroscena nella contesa tra cda e consorzio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua a tenere banco il caso dell'Università Dante Alighieri dopo l'entrata in scena di un nuovo investitore privato interessato all'acquisizione dell'ateneo reggino. In questa fase si contrappongono due poli: il cda presieduto ad interim da Piero Aloi e il consorzio di cui ha preso le redini Reggiotoday.it - Università Dante Alighieri, i retroscena nella contesa tra cda e consorzio Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua a tenere banco il caso dell'dopo l'entrata in scena di un nuovo investitore privato interessato all'acquisizione dell'ateneo reggino. In questa fase si contrappongono due poli: il cda presieduto ad interim da Piero Aloi e ildi cui ha preso le redini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Università Dante Alighieri - Zimbalatti : "Disponibili alla fusione - ma il buon esito non dipende solo da noi" - Non aveva mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sul progetto di fusione con l'università per stranieri Dante Alighieri, ma il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti nella vicenda è un po' il classico convitato di pietra. Chiamato in causa stavolta dall'associazione Dante Alighieri di... (Reggiotoday.it)

Università Dante Alighieri - la fusione con la Mediterranea è ferma e riemerge l'interesse di un privato - Un anno per salvare l'università per stranieri di Reggio Calabria e garantirle un futuro. Non è ancora un ultimatum formale, ma il monito ugualmente inequivocabile del ministero dopo lo stallo del progetto federativo con la Mediterranea. Nonostante un progetto didattico già completo... (Reggiotoday.it)

Dante Alighieri a Bologna - Nella Divina Commedia non c'è neppure un bolognese in Paradiso, sono quasi tutti all'Inferno. Non è un caso: l'Alighieri ebbe un rapporto conflittuale con la nostra città, adesso vi raccontiamo il perché. . (Quotidiano.net)