Uccise e bruciò la fidanzata incinta: "È stato come buttare una caramella"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Ho visto la sconfitta, e colpii Giulia". Alessandro Impagnatiello ripercorre con un racconto fiume, lucido e preciso, l’omicidio della, Giulia Tramontano, e il successivo occultamento del cadavere. "Tentai di cancellare tutto – prosegue –se far sparire una persona fosseuna. Cercai di eliminare Giulia dando fuoco. Una parte di me erase volesse che qualcuno mi vedesse, per fermare tutto. Ora è tutto chiaro, tutto insensato quello che avevo intenzione di fare. Non erauna, non si può polverizzare un corpo". L’ex barman 31enne torna sul momento del delitto, nell’appartamento a Senago dove viveva con la compagna. Spiega di aver afferrato il coltello con cui Giulia stava tagliando la verdura in cucina: "Lo impugnai e la colpii, poi non so altro".