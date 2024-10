“TUTTO DI ME” è il nuovo singolo di BERRi in uscita il 18 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 18 ottobre 2024, “TUTTO DI ME”, il nuovo singolo di BERRi, sarà trasmesso in radio, mentre è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 19 settembre. Questo brano R&B esprime con sincerità un amore profondo e raro, caratterizzato da una comprensione immediata e un’atmosfera soul arricchita da influenze anni ’70 e una chitarra funk, rivelando le intensità e le fragilità di un sentimento che può portare a idealizzazioni e gelosie. nuovo singolo di BERRi: “TUTTO DI ME” A partire da venerdì 18 ottobre 2024, “TUTTO DI ME”, il nuovo singolo di BERRi, entrerà in rotazione radiofonica. Il brano è già disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 19 settembre. Un’Esplorazione dei Sentimenti “TUTTO DI ME” si presenta come una confessione sincera di un sentimento unico, caratterizzato da una profonda intesa e complicità. Spettacolo.periodicodaily.com - “TUTTO DI ME” è il nuovo singolo di BERRi in uscita il 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 182024, “DI ME”, ildi, sarà trasmesso in radio, mentre è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 19 settembre. Questo brano R&B esprime con sincerità un amore profondo e raro, caratterizzato da una comprensione immediata e un’atmosfera soul arricchita da influenze anni ’70 e una chitarra funk, rivelando le intensità e le fragilità di un sentimento che può portare a idealizzazioni e gelosie.di: “DI ME” A partire da venerdì 182024, “DI ME”, ildi, entrerà in rotazione radiofonica. Il brano è già disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 19 settembre. Un’Esplorazione dei Sentimenti “DI ME” si presenta come una confessione sincera di un sentimento unico, caratterizzato da una profonda intesa e complicità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Nodi alle Lenzuola” è il titolo del nuovo singolo di Ariannah - cantautrice di Pretoro - La cantautrice di Pretoro Arianna D'Angelo, meglio nota sulla scena musicale con lo pseudonimo di Ariannah, firma un nuovo singolo dal titolo “Nodi alle Lenzuola”, in uscita in e digitale radio domani, 18 ottobre. Prodotto da Bit Records, il pezzo è stato scritto da Ariannah e arrangiato e... (Chietitoday.it)

Damiano David - il nuovo singolo è Born With a Broken Heart - Born With a Broken Heart è il nuovo singolo di Damiano David, il secondo del suo progetto da solista Venerdì 25 ottobre sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica Born With a Broken Heart il nuovo singolo di Damiano David, che l’artista ha svelato nei giorni scorsi con alcuni estratti sui suoi social, e già disponibile in pre-order. (Spettacolo.eu)

Scopri “DEBOLE” - il nuovo singolo di EdoBass in arrivo il 18 ottobre 2024 - Questo pezzo suona autentico; mi piacciono le sue imperfezioni. Riguardo al testo, in quel periodo mi sentivo stanco e sopraffatto dal lavoro, e spesso non riuscivo a mantenere il passo con le uscite serali con gli amici. Un anno dopo mi sono dedicato al mixaggio e al master. YouTube | Spotify | Instagram | TikTok https://spettacolo. (Spettacolo.periodicodaily.com)