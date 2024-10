Torna la “Festa della mela”: a Moio de’ Calvi la tradizione si rinnova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Moio de’ Calvi. Sabato 19 e domenica 20 ottobre a Moio de’ Calvi Torna la “Festa della mela”. Dalle 10 alle 17 vendita delle mele della Valle Brembana e mercato con prodotti locali, hobbistica e artigianato. Tutti i giorni: – Escape room a cielo aperto alla scoperta di Moio de’ Calvi tra indovinelli e simpatici giochi. – Animazione per piccoli e grandi con Cri Crea e Trentunodi. – Consulenze con il tecnico allo stand AFAVB – Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana. – Spazio ristoro con servizio cucina e bar, caldarroste e vin brulé a cura di Apt Moio de’ Calvi. – Menù a tema alla Trattoria La mela (tel. 3473240459), con prenotazione richiesta. Sabato Apericurto Aperitivo con musica dal vivo Alle 17 in via Curto a Moio de’ Calvi Domenica – Alle 10. Bergamonews.it - Torna la “Festa della mela”: a Moio de’ Calvi la tradizione si rinnova Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)de’. Sabato 19 e domenica 20 ottobre ade’la “”. Dalle 10 alle 17 vendita delle meleValle Brembana e mercato con prodotti locali, hobbistica e artigianato. Tutti i giorni: – Escape room a cielo aperto alla scoperta dide’tra indovinelli e simpatici giochi. – Animazione per piccoli e grandi con Cri Crea e Trentunodi. – Consulenze con il tecnico allo stand AFAVB – Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana. – Spazio ristoro con servizio cucina e bar, caldarroste e vin brulé a cura di Aptde’. – Menù a tema alla Trattoria La(tel. 3473240459), con prenotazione richiesta. Sabato Apericurto Aperitivo con musica dal vivo Alle 17 in via Curto ade’Domenica – Alle 10.

