Top smanicato e cardigan smettono di essere coordinati e puntano su tinte eye-ctaching (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra la tendenza demure di cui è parlato tanto negli ultimi mesi e un certo ritorno a una moda concreta da parte di moltissime grandi maison di moda, non stupisce che tra i capi più gettonati di questa stagione autunnale ci sia il twin-set. Questa coppia fissa tra un piccolo cardigan e un top smanicato e coordinato in maglia è da sempre un caposaldo dello stile femminile più bon-ton e lady-like. Questa stagione però le carte in tavola sono state un po’ rimescolate perché a dominare è arrivata una versione rivista e corretta di questo item. Stiamo parlando del twin-set bicolore, ovvero di una variazione del tema che vede cardigan e top scegliere tinte diverse e, possibilmente, anche molto eye-catching. Niente nuance neutre e pastello dunque. Amica.it - Top smanicato e cardigan smettono di essere coordinati e puntano su tinte eye-ctaching Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra la tendenza demure di cui è parlato tanto negli ultimi mesi e un certo ritorno a una moda concreta da parte di moltissime grandi maison di moda, non stupisce che tra i capi più gettonati di questa stagione autunnale ci sia il twin-set. Questa coppia fissa tra un piccoloe un tope coordinato in maglia è da sempre un caposaldo dello stile femminile più bon-ton e lady-like. Questa stagione però le carte in tavola sono state un po’ rimescolate perché a dominare è arrivata una versione rivista e corretta di questo item. Stiamo parlando del twin-set bicolore, ovvero di una variazione del tema che vedee top sceglierediverse e, possibilmente, anche molto eye-catching. Niente nuance neutre e pastello dunque.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paola Turani lancia il suo brand capelli : «Nella moda il riccio non poteva essere preso in considerazione e in tutti i modi - all'inizio - hanno cercato di nascondere questa mia particolarità» - La modella e influencer ha messo a frutto la sua esperienza in fatto di cura dei capelli e si aggiunge alla schiera di star e influencer nostrane con il loro brand cosmetico. Ce lo ha raccontato in anteprima. (Vanityfair.it)

Milano Fashion Week - Carlo Capasa diffida Maria Rosaria Boccia : “Quel marchio è della Camera Moda da sempre - speriamo che scompaia dai social di questa signora” - . La dichiarazione è arrivata a margine della conferenza stampa di presentazione della ‘Milano Fashion Week – Women’s Collection‘ tenutasi questa mattina a Palazzo Marino, in risposta alle recenti notizie di cronaca riguardanti la presunta nomina di Maria Rosaria Boccia come consigliera del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per i Grandi Eventi e alle conseguenti interrogazioni ... (Ilfattoquotidiano.it)

10eLotto - colpo da 100mila euro : ne bastano 4 con questa modalità - itSì, perché il 10eLotto, come sappiamo, offre la possibilità di giocare anche nella Modalità Frequente, vale a dire quella di un’estrazione ogni cinque minuti che si può sfruttare in tutte le tabaccherie accreditate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sì, perché a Olgiato Comasco, in provincia di Como in questo caso, sono stati vinti 50mila euro sempre con la stessa modalità, quella ... (Ilveggente.it)