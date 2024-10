The Substance: la clip del nuovo thriller con Demi Moore sull'ossessione di rimanere giovani in anteprima (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo aver vinto il premio per la migliore sceneggiatura a Cannes, arriva finalmente al cinema (e prima alla Festa del Cinema di Roma) il nuovo film di Coralie Fargeat, e siamo sicuri che farà discutere Vanityfair.it - The Substance: la clip del nuovo thriller con Demi Moore sull'ossessione di rimanere giovani in anteprima Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo aver vinto il premio per la migliore sceneggiatura a Cannes, arriva finalmente al cinema (e prima alla Festa del Cinema di Roma) ilfilm di Coralie Fargeat, e siamo sicuri che farà discutere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Megalopolis - è uno dei titoli più imbarazzanti di questo caotico nuovo millennio cinematografico - Cicero e Cesar chiaramente si odiano, ma Julia (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, spariglia il conflitto innamorandosi, non proprio ricambiata, di Cesar. Questo turbinante tentativo di pennellare archetipi infarciti di intere linee di dialogo shakespeariane (l’Amleto di Driver tra le travi dondolanti fa accapponare la pelle) o da Ovidio (un paio di scambi pure in latino!) crea un effetto ... (Ilfattoquotidiano.it)

Visual Sound Festival - il primo festival di musica elettronica e video sperimentale al Nuovo Cinema Aquila dal 17 al 19 ottobre -  –  Germi | Electro Organic OrchestraAV Performance | Sala 1 Cinema Aquila 22:15 > 23:00 Il progetto Germi nasce dall’idea di utilizzare impulsi biologici per produrre musica elettronica, esplorando un universo microscopico ricco di voci e dinamiche. Audio e video sono in tempo reale, collaborando per un’esplorazione immersiva dello spazio. (Romadailynews.it)

Paolo Sorrentino : L’incontro con Fabio Fazio e il nuovo progetto cinematografico - Il film si annuncia come un’opera densa di significati, capace di sfidare le aspettative e di sorprendere il pubblico con la sua inattualità , che diventa paradossalmente il segno distintivo della sua modernità . Sorrentino si basa su temi potenti e controversi: erotismo e seduzione Al centro della narrazione di “Parthenope” vi sono i temi dell’erotismo e della seduzione, argomenti che oggi ... (Terzotemponapoli.com)