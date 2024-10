Tale e Quale Show 2024, le assegnazioni della quinta puntata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutte le assegnazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show, il variet condotto da Carlo Conti su Rai1, il quarto giudice sarà Gabriele Cirilli Nuove sfide aspettano gli 11 artisti protagonisti di Tale e Quale Show, il variet condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1, dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Ma i margini sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi, e tutto può ancora cambiare. .com - Tale e Quale Show 2024, le assegnazioni della quinta puntata Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutte ledi, il variet condotto da Carlo Conti su Rai1, il quarto giudice sarà Gabriele Cirilli Nuove sfide aspettano gli 11 artisti protagonisti di, il variet condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1, dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Ma i margini sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi, e tutto può ancora cambiare.

Carmen Di Pietro rischia denuncia da cantante dopo Tale e Quale Show - La cantante è pronta a portare la questione in tribunale, cercando di ottenere il risarcimento che le spetterebbe e di mettere fine a quella che definisce una truffa artistica. Non solo la Fisher non ha ricevuto il denaro pattuito, ma il successo spagnolo della Di Pietro avrebbe anche ostacolato la carriera discografica della stessa Fisher, con il suo album che fu bloccato prima dell'uscita. (Tvpertutti.it)

Gabriele Cirilli quarto giudice a Tale e Quale Show 2024 - Thomas si trasformerà in Justin Timberlake, mentre Feisal Bonciani riproporrà Pharrel Williams. Questo lungo percorso lo qualifica perfettamente per giudicare le imitazioni previste nella puntata di domani sera. Simone Annicchiarico interpreterà Tony Renis, mentre Massimo Bagnato vestirà i panni del rapper Geolier. (Tutto.tv)

Gabriele Cirilli ritorna a Tale e Quale Show - Domani sera, in qualità di quarto giudice, Carlo Conti accoglierà in studio Gabrieli Cirilli, presente in gran parte delle edizioni del talent show di Rai1. Un excursus che gli permetterà di giudicare, a pieno titolo, le nuove imitazioni previste per domani sera: Simone Annicchiarico interpreterà Tony Renis, mentre Massimo Bagnato diventerà Geolier. (Davidemaggio.it)