Smile 2: il trailer finale dell’horror di Parker Finn (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’horror Smile 2 da domani sarà distribuito nelle nostre sale, ma intanto da Paramount Pictures arriva il terrificante trailer finale. Il film di Parker Finn sembra pronto a ripartire dal successo del primo film uscito nel 2022, di fatto Rotten Tomatoes ha aggiornato oggi le percentuali di gradimento della critica con un granitico 79% (risultato altissimo per un horror), ed i primi commenti dalla rete sembrano considerarlo il Miglior Horror del 2024. In attesa dei risultati relativi agli incassi delle anteprime USA (saranno resi noti quest’oggi), la Paramount ha offerto un nuovo sguardo a Smile 2 attraverso un trailer finale che di certo offre la giusta dose di adrenalina. Universalmovies.it - Smile 2: il trailer finale dell’horror di Parker Finn Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’horror2 da domani sarà distribuito nelle nostre sale, ma intanto da Paramount Pictures arriva il terrificante. Il film disembra pronto a ripartire dal successo del primo film uscito nel 2022, di fatto Rotten Tomatoes ha aggiornato oggi le percentuali di gradimento della critica con un granitico 79% (risultato altissimo per un horror), ed i primi commenti dalla rete sembrano considerarlo il Miglior Horror del 2024. In attesa dei risultati relativi agli incassi delle anteprime USA (saranno resi noti quest’oggi), la Paramount ha offerto un nuovo sguardo a2 attraverso unche di certo offre la giusta dose di adrenalina.

