Sinner risponde a chi anche contro Djokovic lo vede come un uomo di ghiaccio: “Mi sono innervosito” (Di giovedì 17 ottobre 2024) anche quando Djokovic era a un passo dalla rimonta, Sinner è rimasto impassibile. Ma è solo una tattica: "A volte non riesco a gestirmi quando sono un po' stanco" Fanpage.it - Sinner risponde a chi anche contro Djokovic lo vede come un uomo di ghiaccio: “Mi sono innervosito” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)quandoera a un passo dalla rimonta,è rimasto impassibile. Ma è solo una tattica: "A volte non riesco a gestirmi quandoun po' stanco"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six King Slam - Sinner batte Djokovic al terzo e va in finale - Ma, incredibile, arriva il terzo break consecutivo, e Jannik va a servire per il match. Il nostro campione è parso un po’ stanco, mentre il serbo si è lamentato per un dolore alla spalla ma non ha dato segni di cedimento fino al 3-3 quando Jammik giocando alcuni colpi straordinari ha strappato nuovamente il servizio al serbo. (Thesocialpost.it)

Tennis : Six Kings Slam. Sinner batte Djokovic e vola in finale - Al torneo esibizione di Riad, l'altoatesino ha sconfitto ancora il serbo RIAD (ARABIA SAUDITA) - Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic . (Ilgiornaleditalia.it)

Tennis : Six Kings Slam. Sinner batte Djokovic e vola in finale - Al torneo esibizione di Riad, l'altoatesino ha sconfitto ancora il serbo RIAD (ARABIA SAUDITA) - Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic . (Ilgiornaleditalia.it)