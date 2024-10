Siamo entrati nelle chat di Telegram dove il corpo di una ragazza vale solo qualche click (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sulla piattaforma ci sono decine di bot che permettono a chiunque di generare deepnude. Le foto sono false ma sembrano vere e spesso vengono utilizzate per ricattare ragazze molto giovani. Queste immagini generano traumi psicologici, umiliazione, paura e vergogna. Fanpage.it - Siamo entrati nelle chat di Telegram dove il corpo di una ragazza vale solo qualche click Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sulla piattaforma ci sono decine di bot che permettono a chiunque di generare deepnude. Le foto sono false ma sembrano vere e spesso vengono utilizzate per ricattare ragazze molto giovani. Queste immagini generano traumi psicologici, umiliazione, paura e vergogna.

