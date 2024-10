Thesocialpost.it - Servirà lo Spid per l’accesso a siti di scommesse e luci rosse? La novità: cosa cambia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle ultime ore, soprattutto in rete, è partito una sorta di allarme in merito al fatto che prossimamente per accedere a un sito aoppure a uno dio gioco d’azzardo si dovrà prima essere identificati attraverso la(o simili). Ma da dove nasce questa preoccupazione? Ec’è di fondato? In realtà molto, perché il dibattito è partito dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi, da parte dell’Agcom, il Garante italiano della comunicazione, di un provvedimento che dovrebbe regolare l’identificazione di chi accede aparticolarmente sensibili come appunto quelli per adulti e quelli dove si può scommettere e giocare d’azzardo. Il motivo è piuttosto semplice: si tratta di una misura a tutela dei minori, quindi, non fatta per svelare l’identità di chi fruisce di questo tipo di materiale, ma un provvedimento di “verifica dell’età“.