Roma-Inter test per la difesa Le differenze rispetto ad un anno fa

(Di giovedì 17 ottobre 2024)sarà unmolto importante per lanerazzurra. I numeri condannano il reparto di Simone Inzaghi, che deve assolutamente trovare una soluzione al problema.– L’ottava giornata di Serie A segna un momento piuttosto importante. Inizierà la settimana forse più importante di questa prima parte di stagione: domenica c’è, poi lo Young Boys in Champions League ed infine la Juventus a San Siro tra 10 giorni. Ci si gioca tanto, soprattutto considerando che il Napoli ha un calendario decisamente facile ed è improbabile che perda punti. L’è obbligata a correre e dovrà farlo in scontri molto, molto difficili., il focus sulla– Il reparto arretrato è in grave crisi. Prima dila squadra di Simone Inzaghi ha raccolto appena due clean sheet in sette partite.