Riconferma del canone rai a 70 euro e stallo nella nomina della presidenza | le ultime notizie

Il canone Rai per il prossimo anno rimarrà fissato a 70 euro, una decisione sancita dalla nuova legge di bilancio. Questa misura, nonostante i rilievi da parte dell'europa, continua a destare dibattito politico. Il contributo da 430 milioni previsto per la Rai nel 2024 è un tentativo di sostenere il servizio pubblico. Allo stesso tempo, il Paese affronta una situazione di stallo politico relativo alla designazione della presidenza dell'ente, con l'opposizione che denuncia un attacco alla democrazia. canone rai: conferma e implicazioni economiche L'approvazione della legge di bilancio ha, ancora una volta, confermato il canone Rai a 70 euro. Questo importo, ridotto rispetto ai 90 euro precedenti, è stato introdotto come misura temporanea, esclusivamente per il 2024.

