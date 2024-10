Ilnapolista.it - Pogba, la nuova Juve di Giuntoli e Thiago Motta non vuol saperne di lui (Gazzetta)

La Gazzetta pubblica l'intervistona a Pogba («voglio restare e sono pronto anche a ridurmi lo stipendio») ma poi con un articolo a parte chiarisce che il club bianconero non ha alcuna intenzione di proseguire il rapporto. Se si riesce a trovare la strada per la separazione consensuale, bene; altrimenti si procederà alla rescissione unilaterale. Questa Juve ha la fobia del passato. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Paul Pogba butta il sasso, ma la Juventus non sembra proprio intenzionata a raccoglierlo.