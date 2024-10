Per capire gli uragani la scienza del clima è più utile delle fantasie complottiste (Di giovedì 17 ottobre 2024) Di Antonio Scalari Helene e Milton. Sono i nomi che nella stagione atlantica degli uragani del 2024, iniziata ufficialmente il 1° giugno e ancora in corso, spiccano tra quelli dei sistemi ciclonici che si sono succeduti fino ad oggi. Due uragani, rispettivamente di categoria 4 e 5, che hanno inflitto pesanti danni alle comunità che hanno investito. Il passaggio di Helene ha lasciato dietro di sé inondazioni, distruzioni e morti negli Stati Uniti sud-orientali, accanendosi in particolare sullo Stato del North Carolina. Anche Milton, seppur meno catastrofico di quanto si fosse temuto, ha fatto alcune vittime in Florida. La formazione di due uragani di questa portata, nello spazio di appena due settimane, ha riportato all’attenzione il rapporto tra questi fenomeni e il cambiamento climatico. Facta.news - Per capire gli uragani la scienza del clima è più utile delle fantasie complottiste Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di giovedì 17 ottobre 2024) Di Antonio Scalari Helene e Milton. Sono i nomi che nella stagione atlantica deglidel 2024, iniziata ufficialmente il 1° giugno e ancora in corso, spiccano tra quelli dei sistemi ciclonici che si sono succeduti fino ad oggi. Due, rispettivamente di categoria 4 e 5, che hanno inflitto pesanti danni alle comunità che hanno investito. Il passaggio di Helene ha lasciato dietro di sé inondazioni, distruzioni e morti negli Stati Uniti sud-orientali, accanendosi in particolare sullo Stato del North Carolina. Anche Milton, seppur meno catastrofico di quanto si fosse temuto, ha fatto alcune vittime in Florida. La formazione di duedi questa portata, nello spazio di appena due settimane, ha riportato all’attenzione il rapporto tra questi fenomeni e il cambiamentotico.

