Pallamano, Serie A Gold: impegno in terra marchigiana per la Junior Fasano

FASANO - Impegno in terra marchigiana nella settima giornata della Serie A Gold per la Junior Fasano, che alle 18 di sabato, 19 ottobre, sarà impegnata nel Palasport Daniele Principi contro la Pallamano Camerano. In casa biancazzurra prosegue il lavoro di crescita della squadra, con gli

Pallamano - Serie A : regna l'equilibrio tra Junior Fasano e Brixen - FASANO - Termina sul 30-30 la sfida della 6^ giornata della Serie A Gold tra Junior Fasano e Brixen, disputata nel palazzetto dello sport di contrada Vigna Marina. . . Il punteggio rispecchia fedelmente il grande equilibrio vissuto nell’intero arco del match, con le due squadre che, prive di elementi. (Brindisireport.it)

Pallamano - Serie A : sconfitta in trasferta a Merano per la Junior Fasano - Terza sconfitta stagionale per l’incerottata Junior Fasano, superata per 32-25 in casa dell’Alperia Black Devils di Merano nel match valido per la quinta giornata della Serie A Gold 2024/25. Nel Pala Karl Wolf parte bene la formazione biancazzurra, avanti sull’1-3 dopo 5’, con i locali che però... (Brindisireport.it)

Pallamano - serie A Gold 2024/25 : impegno a Merano per la Junior Fasano - FASANO - Tornata al successo nell’ultimo turno casalingo contro la Publiesse Chiaravalle, la Junior Fasano si appresta, per la quinta giornata della Serie A Gold 2024/25, a giocare sul campo dell’Alperia Black Devils Merano, con fischio d’inizio alle ore 19 nel Palasport Karl Wolf. La. (Brindisireport.it)