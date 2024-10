Ilgiorno.it - Orchestra invisibile per l’inclusione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un concerto per. Lo regalano i musicisti dell’, composta da persone autistiche e non, che da oltre dieci anni si trovano insieme per suonare musica jazz a Cascina Rossago, la prima comunità sociale in cui vivono, lavorano. L’evento, che si intitola "In AUT,per Lecco" è in calendario sabato pomeriggio alle 18 all’auditorium Casa dell’Economia di Lecco. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. L’, diretta dal prof Pierluigi Politi, ordinario di Psichiatria dell’Università degli studi di Pavia, prende il nome dalla connotazione fondante dell’invisibilità.