Omicidio Lorena Quaranta, chiesti 24 anni per l'ex fidanzato Antonio De Pace (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la richiesta odierna della Procura Generale di Reggio Calabria il processo è stato rinviato al 28 novembre, quando la Corte d'Assise d'Appello si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.

L'omicidio di Lorena Quaranta - al processo bis chiesti 24 anni per De Pace - Si è riaperto a Reggio Calabria il processo per la morte di Lorena Quaranta, la ragazza uccisa nel marzo 2020 a Furci Siculo. La Procura ha chiesto 24 anni di carcere per il fidanzato Antonio De Pace, unico imputato per il delitto, davanti alla corte d'assise d'appello in cui è stata celebrata... (Messinatoday.it)

Processo De Pace : chiesta una pena di 24 anni per l’omicidio di Lorena Quaranta - Questo aspetto psicologico risulta essenziale non solo per comprendere il contesto dell’omicidio ma anche per valutare il grado di responsabilità dell’imputato. La decisione della Corte non solo avrà ripercussioni immediate sulle vite degli individui coinvolti, ma potrebbe anche stabilire un precedente significativo per futuri casi di omicidio che coinvolgono dinamiche relazionali complesse. (Gaeta.it)