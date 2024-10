Ilfattoquotidiano.it - Nubifragi in Liguria, allagamenti, frane e strade inondate: morto un uomo disperso nel Genovese. Allerta arancione in cinque regioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non accenna a smettere la forte pioggia che nelle ultime ore ha colpito il nord Italia, in particolare la. I grandihanno causatoe autoallagate, caselli chiusi, cascate d’acqua dai viadotti, auto bloccate e acqua che è arrivata fin dentro gli autobus in movimento. Ma non solo. Alcuni torrenti sono usciti dagli argini e si sono registratiin particolare di negozi e scantinati, oltre ache hanno bloccatominori. Nella Regione l’perè stata prolungata anche per le prossime ore, mentre per domani l’è di livello. Stesso allarme diramato anche in alcune aree di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.