Nordcorea contro Seul Corea del Sud diventa ‘Stato ostile’ per Costituzione

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha definito ufficialmente la Corea del Sud come ''uno stato ostile''. La definizione è contenuta nella Costituzione dopo la revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang, come spiega l'agenzia di stampa Kcna. Alla fine del 2023 il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva proposto per la prima volta che la Corea del Sud fosse designata come stato ostile.

“Il Sud è uno Stato ostile”. Cambia la Costituzione in Corea del Nord : il significato - L'infrastruttura di trasporto profondamente simbolica che collega i due paesi è stata a lungo chiusa, ma distruggerla invia un chiaro messaggio che Kim non è pronto a negoziare con il Sud, l'analisi degli esperti. La Corea del Nord ha annunciato che la sua costituzione ora designa il Sud come uno «Stato ostile», confermando l'attuazione di un emendamento costituzionale promesso all'inizio di ... (Iltempo.it)