Nicolussi Caviglia "Venezia su strada giusta, risultati arriveranno" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Mi piace il calcio coraggioso e propositivo di mister Di Francesco", dice il centrocampista scuola Juve Venezia - "Qui a Venezia mi sono integrato subito molto bene, soprattutto perché ho trovato una società solida e ambiziosa. Avevo bene in mente le idee di gioco di mister Di Francesco; la sua ide

Dove si vive meglio in Italia : Pordenone scalza Bolzano dalla vetta. Bene Trieste (4) - Venezia (17) e Belluno (22) - Dove si vive meglio in Italia? Il Sud riduce il gap con Nord e Centro, mentre Bolzano perde il consolidato primato nella classifica a favore di Pordenone: è quanto emerge dalla sesta edizione... (Ilgazzettino.it)

Serie C - il Monopoli balza in vetta alla classifica : vittoria sul Benevento al Veneziani - Il Monopoli centra la quarta vittoria stagionale e si regala momentaneamente il primo posto solitario del girone C di Serie C: allo stadio Veneziani gli uomini guidati da Alberto Colombo hanno avuto la meglio sul Benevento per 1-0, allungando la striscia positiva a quattro risultati utili... (Baritoday.it)

Verso Monopoli-Benevento - turn over? No grazie : le probabili formazioni al “Veneziani” - Indisponibili Acampora, Ferrara, Pinato, Borello e il lungodegente Nardi. Non è da escludere, però, un po’ di riposo almeno all’inizio per Simonetti, non ancora al top da un punto di vista fisico dopo i problemi al ginocchio con i quali ha dovuto fare i conti nelle scorse settimane. Le probabili formazioni: Monopoli (3-4-2-1): Vitale; Viteritti, Angileri, Miceli; Valenti, Calvano, Battocchio, ... (Anteprima24.it)