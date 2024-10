Napoli, il negozio di dischi chiude per sempre e poche ore dopo la zona già invasa dai tavolini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tattoo Records aveva chiuso al pubblico la sera prima, il giorno dopo l'area antistante era già diventata l'estensione di una pizzeria. Fanpage.it - Napoli, il negozio di dischi chiude per sempre e poche ore dopo la zona già invasa dai tavolini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tattoo Records aveva chiuso al pubblico la sera prima, il giornol'area antistante era già diventata l'estensione di una pizzeria.

Artista colpito dal clan a Napoli - dopo le ferite la beffa : «Stop ai risarcimenti» - Dopo l?agguato, la beffa. Dopo l?inferno in ospedale, la bocciatura della burocrazia: «Niente risarcimento, lei non va considerato una vittima innocente della furia... (Ilmattino.it)

Quante partite salta Lobotka col Napoli e quando torna dopo l’infortunio : i tempi di recupero - Stanislav Lobotka ha rimediato un infortunio durante la sosta Nazionali con la Slovacchia. Il comunicato del Napoli fa luce sulle sue condizioni fisiche e i possibili tempi di recupero.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nuove misure di sicurezza nei porti di Napoli dopo l’incidente mortale del 7 ottobre - In aggiunta, il coinvolgimento dell’INAIL e dell’Autorità di Sistema Portuale sarà fondamentale per l’organizzazione di corsi di formazione continui. La riunione ha quindi evidenziato come una combinazione di fattori, tra cui una segnaletica insufficiente, la mancanza di DPI e la carenza di formazione, necessiti di un intervento immediato e coordinato. (Gaeta.it)