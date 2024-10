Lanazione.it - Musica e poesia per non dimenticare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Coltivare la memoria in. Domani (ore 21,15) i fratelli Gabriele Marco e Samuele Luca Cecchi si esibiranno in un concerto gratuito "Risorgerà l’amore" al circolo "Il Galli" a Carmignano. Questo titolo prende spunto dal Canto dei Deportati composto dai prigionieri del campo di concentramento di Borgemoor nel 1933. La serata è organizzata dall’associazione Diapason ed è intesa come un percorso di, letteratura, storia ed impegno civile. Insieme ai fratelli Cecchi si esibiranno Francesca Fedi Perilli al violoncello, Pablo Cocci alla chitarra e Francesco Lazzeri alle percussioni. Nel concerto si parlerà, ine parole, di tanti temi come la pace, la Resistenza, la lotta al consumismo e alla violenza sulle donne. Il repertorio spazierà da quello classico dei fratelli Cecchi sino a pezzi letterari tratti da Quasimodo, Calvino, Brodskij, Pasolini, Buzzati e Merini.