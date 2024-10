MotoGP, il GP d’Australia sarà il primo dei quattro atti della “Sfida finale” tra Martin e Bagnaia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una settimana di pausa, riparte il Mondiale di MotoGP, ormai vicino alla conclusione. Quatto appuntamenti nell’arco dei prossimi cinque weekend determineranno il nome del Campione del Mondo 2024. La domanda è se si tratterà di Jorge Martin o di Francesco Bagnaia, attualmente separati da soli 10 punti. Una differenza ancora trascurabile. Dal punto di vista delle prestazioni, i due si equivalgono. Su alcune piste può avere la meglio lo spagnolo, su altre l’italiano. In generale, però, sono sostanzialmente alla pari. A fare la differenza possono essere i dettagli e gli episodi. In particolare gli errori, che talvolta costano carissimo. Cionondimeno, anche un piccolo sbaglio può risultare determinante nell’ottica di un intero GP. Prendiamo quale esempio gli avvenimenti del Giappone, dove Martin è caduto in qualifica. Oasport.it - MotoGP, il GP d’Australia sarà il primo dei quattro atti della “Sfida finale” tra Martin e Bagnaia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una settimana di pausa, riparte il Mondiale di, ormai vicino alla conclusione. Quatto appuntamenti nell’arco dei prossimi cinque weekend determineranno il nome del Campione del Mondo 2024. La domanda è se si tratterà di Jorgeo di Francesco, attualmente separati da soli 10 punti. Una differenza ancora trascurabile. Dal punto di vista delle prestazioni, i due si equivalgono. Su alcune piste può avere la meglio lo spagnolo, su altre l’italiano. In generale, però, sono sostanzialmente alla pari. A fare la differenza possono essere i dettagli e gli episodi. In particolare gli errori, che talvolta costano carissimo. Cionondimeno, anche un piccolo sbaglio può risultare determinante nell’ottica di un intero GP. Prendiamo quale esempio gli avvenimenti del Giappone, doveè caduto in qualifica.

MotoGP GP Australia 2024 - Marquez : “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella” - Così Marc Marquez presenta il weekend del GP d’Australia 2024 di MotoGP. “Affronto il weekend con ottimismo, anche se dovremo vedere come sarà l’asfalto nuovo: ci sono stati dei cambiamenti, e durante le prove li verificheremo. The post MotoGP GP Australia 2024, Marquez: “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

MotoGP GP Australia 2024 - Martin : “La pressione un privilegio - il titolo un sogno” - “La pressione è un privilegio, mi sento fortunato ad averla perché vuol dire che sto lottando per qualcosa di importante”. . com, presenta il weekend di Phillip Island, quartultimo appuntamento della stagione. Lo spagnolo della Ducati Pramac si presenta un vantaggio di appena 10 punti su Francesco Bagnaia, ma ragiona ancora da inseguitore: “È più facile essere dietro, perché devi solo spingere, ... (Sportface.it)

MotoGP - Jorge Martin : “Weekend complicato per asfalto nuovo e meteo. Voglio il primo successo a Phillip Island” - Ad ogni modo il mio obiettivo è arrivare all’ultima gara di Valencia con chance di vincere il titolo. Non me la dovrò vedere solo con Bagnaia, nella lotta ci saranno anche Acosta, Marc Marquez e Bastianini. Vorrei tanto vincere qui dato che non mi è mai capitato nel corso della carriera, ma l’obiettivo fondamentale sarà comunque il Mondiale non la singola tappa. (Oasport.it)