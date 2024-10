MotoGP, Di Giannantonio intervento alla spalla dopo la Thailandia: salterà gli ultimi due GP (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fabio Di Giannantonio si sottoporrà a un intervento alla spalla dopo il Gran Premio di Thailandia di MotoGP, a Buriram, in programma nel weekend tra il 25 e il 27 ottobre, e salterà gli ultimi due appuntamenti stagionali a Sepang e a Valencia. Il pilota romano del team VR46 era stato vittima di un incidente ad alta velocità in Austria, rimediando la lussazione della spalla sinistra: ora l’intervento, i cui tempi di recupero saranno da valutare, e poi la riabilitazione per presentarsi alla nuova stagione al massimo della forma. Subito dopo la gara di Buriram, quindi, Di Giannantonio volerà a Roma dal dottor Alessandro Castagna per sottoporsi all’intervento. MotoGP, Di Giannantonio intervento alla spalla dopo la Thailandia: salterà gli ultimi due GP SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fabio Disi sottoporrà a unspil Gran Premio didi, a Buriram, in programma nel weekend tra il 25 e il 27 ottobre, eglidue appuntamenti stagionali a Sepang e a Valencia. Il pilota romano del team VR46 era stato vittima di un incidente ad alta velocità in Austria, rimediando la lussazione della spsinistra: ora l’, i cui tempi di recupero saranno da valutare, e poi la riabilitazione per presentarsinuova stagione al massimo della forma. Subitola gara di Buriram, quindi, Divolerà a Roma dal dottor Alessandro Castagna per sottoporsi all’, Displaglidue GP SportFace.

