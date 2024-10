Morto Liam Payne One Direction: causa del decesso e cosa sappiamo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne è Morto a Buenos Aires mercoledì 16 ottobre 2024. L'ex componente degli One Direction, 31 anni, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano dell'hotel Casa Sur, situato nel quartiere Palermo della capitale argentina. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia argentina era stata chiamata poco prima della caduta per un'emergenza che segnalava un uomo "aggressivo, probabilmente sotto l'effetto di alcol o droghe". Quando le autorità sono arrivate sul posto, hanno trovato Liam degli One Direction Morto nel cortile interno dell'albergo, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici del sistema di assistenza medica d'emergenza (SADE), non è stato possibile salvarlo. Tvpertutti.it - Morto Liam Payne One Direction: causa del decesso e cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)a Buenos Aires mercoledì 16 ottobre 2024. L'ex componente degli One, 31 anni, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano dell'hotel Casa Sur, situato nel quartiere Palermo della capitale argentina. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia argentina era stata chiamata poco prima della caduta per un'emergenza che segnalava un uomo "aggressivo, probabilmente sotto l'effetto di alcol o droghe". Quando le autorità sono arrivate sul posto, hanno trovatodegli Onenel cortile interno dell'albergo, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici del sistema di assistenza medica d'emergenza (SADE), non è stato possibile salvarlo.

Liam Payne - come è morto? La camera d'albergo distrutta - la polvere bianca e la chiamata al 911 : ecco cosa non torna - Liam Payne, come è morto davvero? L'ex cantante degli One Direction, deceduto mercoledì cadendo dal terzo piano dell'hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires, ha dato in...

Chi era l'ex One Direction Liam Payne - morto a 31 anni - In tre anni dopo la fine dei One Direction, Payne ha venduto oltre 18 milioni di singoli e toccato quota 3,9 miliardi di clic in streaming. La svolta avvenne poche settimane dopo quando i giudici del talent show decisero di formare una band con Liam ed altri quattro ragazzi eliminati: è l'inizio dei One Direction, destinati a diventare in breve una delle boyband più popolari di sempre.

Morto l'ex One Direction Liam Payne - media : "Droga e distruzione nella stanza d'hotel" - Così i media argentini descrivono la stanza d'albergo dell'ex One Direction Liam Payne , morto nelle scorse ore dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel dove alloggiava a Buenos Aires. Secondo Clarin, che pubblica le immagini della suite dove l'artista soggiornava a Buenos Aires, la scena sarebbe "dantesca" "Droga e distruzione, una scena dantesca".