Milan, ci pensa Ibrahimovic: nel confronto con i giocatori chiederà … (Di giovedì 17 ottobre 2024) Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, si presenterà oggi a Milanello per gli allenamenti con il gruppo al completo Pianetamilan.it - Milan, ci pensa Ibrahimovic: nel confronto con i giocatori chiederà … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, si presenterà oggi aello per gli allenamenti con il gruppo al completo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Ibrahimovic atteso a Milanello : ecco cosa dirà ai giocatori - Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, si presenterà oggi a Milanello per gli allenamenti con il gruppo al completo. (Pianetamilan.it)

Milan - Gazzetta : Zlatan Ibrahimovic atteso a Milanello. Il motivo - L'articolo Milan, Gazzetta: Zlatan Ibrahimovic atteso a Milanello. it) Milan, Gazzetta: Zlatan Ibrahimovic atteso a Milanello. . A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che afferma anche come negli scorsi giorni, in quel di Carnago, si era fatto vedere il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Zlatan Ibrahimovic blinda Mike Maignan. Le cifre del rinnovo - Le cifre del rinnovo LEGGI ANCHE Verso Milan-Udinese, Loftus-Cheek recuperato e Samuel Chukwueze? Le ultime Dopo l’interesse delle big d’Europa mostrato durante l’estate, quindi, Mike si è convinto a restare a Milano e crede molto nel progetto societario. . Ecco che allora, dopo Rafael Leao, la dirigenza del club di via Aldo Rossi si prepara a blindare un altro punto di riferimento dei tifosi e ... (Dailymilan.it)