Migliaia di articoli contraffatti in un deposito in via Toledo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMigliaia di articoli contraffatti, come borse, portafogli, foulard, sono stati trovati dalla polizia municipale di Napoli nel vano scantinato di uno stabile sito a ridosso di via Toledo. La merce, che riproduceva i più famosi marchi di alta moda, aveva un valore approssimativo di circa 80.000 euro. E' stata posta sotto sequestro a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini per individuare gli autori del reato.

