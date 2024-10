Mancini ricorda ex presidente Sampdoria sui social, tifosi Arabia Saudita: “Tornatene in Italia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roberto Mancini è sempre più vicino all’esonero da parte dell’Arabia Saudita e nel frattempo i tifosi lo prendono di mira, chiedendone l’esonero e minacciandolo sul personale. L’ex ct della Nazionale nelle ultime ore ha pubblicato un post sui social per ricordare lo storico ex presidente della Sampdoria, Paolo Mantovani, nell’anniversario della sua morte, ma nei commenti a questo video sono arrivati centinaia di messaggi nei suoi confronti da parte dei sauditi infuriati: da “out” a “sei il peggior manager che abbia mai visto nella mia nazionale. Torna in Italia”, e ancora “Lascia la nostra squadra nazionale, non ti vogliamo”, “vai in Italia e non tornare più”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Robertoè sempre più vicino all’esonero da parte dell’e nel frattempo ilo prendono di mira, chiedendone l’esonero e minacciandolo sul personale. L’ex ct della Nazionale nelle ultime ore ha pubblicato un post suiperre lo storico exdella, Paolo Mantovani, nell’anniversario della sua morte, ma nei commenti a questo video sono arrivati centinaia di messaggi nei suoi confronti da parte dei sauditi infuriati: da “out” a “sei il peggior manager che abbia mai visto nella mia nazionale. Torna in”, e ancora “Lascia la nostra squadra nazionale, non ti vogliamo”, “vai ine non tornare più”.

