Calciomercato.it - Maldini all’Inter, tremano i tifosi del Milan: sta succedendo davvero

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)nerazzurro, l’indizio fa tremare idel. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato sul futuro del talento fresco di esordio in Nazionale La dinastia continua. Da nonno Cesare a papà Paolo, Danielha festeggiato ad Udine il debutto in Nazionale maggiore. Per la prima volta nella storia dell’Italia, tre generazioni si vestono d’azzurro. Danielin azzurro: il talento del Monza accostato anche ad Inter e Juventus. L’indizio sul suo futuro che fa tremare il(Foto LaPresse) – Calciomercato.it“È un’emozione forte. Papà e mia madre allo stadio? Sono contento che siano venuti e siano qua. Tanto poi ci sentiamo e parliamo quando sono a casa. L’esordio lo dedico alla mia famiglia, ai miei amici, alle persone che mi vogliono bene”, ha dichiarato il talento del Monza nel post partita.