Luxuria | Maternità surrogata è ddl strumentale per impedire figli a coppie gay

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il disegno di legge approvato ieri in Senato contro la gestazione per altri, anche se compiuta all’estero da cittadini italiani e che da ieri in Italia è diventato ”reato universale” è ”solo un modo per nascondere la verità e cioè che secondo questo Governo gay e lesbiche non sono degni di essere genitori tant’è che è anche proibita l’adozione per i gay”. E’ quanto afferma Vladimirall’Adnkronos sottolineando che ”è una leggeperallegay di avere. Strumentalmente si fa una associazione e una similitudine che non esiste tra utero in affitto e gestazione per altri – spiega – l’utero in affitto sotto compenso economico è infatti una pratica orrenda che era usata dalleeterosessuali e dove una donna per dare alla luce uno ‘affittava’ un utero pagando un’altra donna”.