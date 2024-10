Teleclubitalia.it - Lobotka si ferma in nazionale , out almeno 20 giorni

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La sosta dedicata alle nazionali non ha portato buone notizie per il Napoli: arsi per infortunio è stato Stanislav Lobotka. L’esito degli esami strumentali ha evidenzioato una Distrazione del semitendinoso per Stanislav Lobotka, ko in: quando torna dall’infortunio il centrocampista del Napoli. Dovrebbe stare fuori 20Il centrocampista, nello specifico, ha rimediato L'articolosiin, out20Teleclubitalia.