Lettera del preside alle famiglie | Diciamo ai ragazzi di non parlare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unaagli studenti, al personale della scuola e, inviata daldel Panzini, Alessandro Impoco, il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Leonardo Calcina, dai contenuti definiti "inaccettabili" dai familiari del 15enne che l’hanno ricevuta per puro caso. Già da martedí infatti le credenziali del padre di Leo, per accedere alla bacheca online della scuola, quella dove vengono date le comunicazioni ai genitori e ai, non funzionavano più. Morto il figlio non aveva più diritto a ricevere comunicazioni. Quelle della mamma sono state bloccate da ieri. Lalei l’ha ricevuta ed è stata consegnata ai carabinieri nell’integrazione di denuncia perché in un passaggio in particolare i familiari hanno ritenuto che il dirigente scolastico invita così gli studenti "a non". Due pagine di scritto dai contenuti discutibili.