La Cavallerizza costerà più di 650mila euro

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lievita il costo degli interventi necessari per la ristrutturazione della palestra dellae per la ricostruzione dell’adiacente edificio destinato a ospitare gli spogliatoi. In quella che ufficialmente si chiama palestra ‘Ivo Badiali’ saranno infatti necessarie delle varianti per adeguare il progetto all’evolvere inaspettato della situazione. In primis sono state prescritte al Comune di Faenza ulteriori indagini archeologiche nell’area in cui si sta lavorando; lo scavo delle fondamenta dell’edificio degli spogliatoi ha inoltre portato alla luce un suolo diverso da quello che ci si aspettava di trovare: l’inferiore portata al terreno costringerà a interventi supplementari rispetto a quelli già preventivati, necessari anche su solai e coperture. Le risorse aggiuntive saranno prelevate direttamente dal bilancio del Comune.