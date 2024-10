Israele potrebbe aver ucciso Yahya Sinwar, lo spietato leader di Hamas (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yahya Sinwar, uno dei leader più influenti e temuti di Hamas, potrebbe essere stato ucciso ieri durante un raid delle forze israeliane a Gaza. Secondo quanto riportato dall’Idf (Forze di Difesa Israeliane), l’operazione ha colpito un edificio in cui si trovavano Sinwar e altri membri dell’organizzazione. L’esercito ha portato il corpo del militante in un laboratorio di Israele per effettuare il test del dna. Al momento l’unica conferma, parziale, è l’esito di un esame preliminare condotto sul cadavere. Ma si attendono nuovi sviluppi. Secondo il Times of Israel, i soldati dell’Idf non sapevano che il leader di Hamas si trovasse nella zona dell’attacco, e ne sarebbero venuti a conoscenza solamente in un secondo momento, ispezionando i danni causati dal raid. Nell’attacco, hanno perso la vita tre militanti di Hamas. Linkiesta.it - Israele potrebbe aver ucciso Yahya Sinwar, lo spietato leader di Hamas Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), uno deipiù influenti e temuti diessere statoieri durante un raid delle forze israeliane a Gaza. Secondo quanto riportato dall’Idf (Forze di Difesa Israeliane), l’operazione ha colpito un edificio in cui si trovavanoe altri membri dell’organizzazione. L’esercito ha portato il corpo del militante in un laboratorio diper effettuare il test del dna. Al momento l’unica conferma, parziale, è l’esito di un esame preliminare condotto sul cade. Ma si attendono nuovi sviluppi. Secondo il Times of Israel, i soldati dell’Idf non sapevano che ildisi trovasse nella zona dell’attacco, e ne sarebbero venuti a conoscenza solamente in un secondo momento, ispezionando i danni causati dal raid. Nell’attacco, hanno perso la vita tre militanti di

