Influenza australiana, Bassetti invita alla vaccinazione e lancia l’allarme sulla aviaria: “Negli Usa non si ferma più” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “È molto probabile, come già avvenuto l’anno scorso, che anche quest’anno l’Influenza tenda ad anticipare”. Matteo Bassetti, direttore delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ipotizza che l’ondata di casi potrebbe arrivare prima. Anche perché esiste la possibilità che quest’anno trovi spazio e persone da infettare l’Influenza australiana, ovvero il ceppo H3N2. L’infettivologo invita alla vaccinazione in una intervista al Messaggero: “La campagna vaccinale è partita da qualche giorno, dovrebbe coprire almeno le persone più fragili e le persone più deboli già in questo mese di ottobre”. Sono loro che potrebbe essere colpiti maggiormente e più gravemente. Come tutti gli anni il picco dell’Influenza è atteso a dicembre e tra i pericoli c’è la polmonite. Il medico, tra i volti noti della pandemia di Covid, oggi pone l’accento anche su un altro rischio in agguato. Ilfattoquotidiano.it - Influenza australiana, Bassetti invita alla vaccinazione e lancia l’allarme sulla aviaria: “Negli Usa non si ferma più” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “È molto probabile, come già avvenuto l’anno scorso, che anche quest’anno l’tenda ad anticipare”. Matteo, direttore delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ipotizza che l’ondata di casi potrebbe arrivare prima. Anche perché esiste la possibilità che quest’anno trovi spazio e persone da infettare l’, ovvero il ceppo H3N2. L’infettivologoin una intervista al Messaggero: “La campagna vaccinale è partita da qualche giorno, dovrebbe coprire almeno le persone più fragili e le persone più deboli già in questo mese di ottobre”. Sono loro che potrebbe essere colpiti maggiormente e più gravemente. Come tutti gli anni il picco dell’è atteso a dicembre e tra i pericoli c’è la polmonite. Il medico, tra i volti noti della pandemia di Covid, oggi pone l’accento anche su un altro rischio in agguato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Influenza 2024 - quali sono i sintomi e come riconoscerla : i consigli di Bassetti su vaccini e come evitarla - Per questo è importante vaccinarsi, già da oggi”. Secondo il professor Matteo Bassetti, medico e primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, è molto probabile che quella dell’autunno-inverno 2024/2025 sarà una stagione record per casi di influenza in Italia: “Rischiamo di avere più di 20 milioni di italiani a letto. (Fanpage.it)

Arriva dagli Usa il primo vaccino anti-influenzale via spray. Bassetti : «Ecco perché sarà una rivoluzione» - «A questo punto non si potrà più dire che non ci si vaccina perché si ha paura delle punture, o come le chiama qualcuno “punturine”», ha detto non senza un cenno poco velato ai no vax. La Food and Drug Administration ha approvato, per adesso solo negli Stati Uniti, il primo vaccino antinfluenzale somministrabile tramite spray nasale. (Open.online)

Arriva dagli Usa il primo vaccino anti-influenzale via spray. Bassetti : «Ecco perché sarà una rivoluzione» - La Food and Drug Administration ha approvato, per adesso solo negli Stati Uniti, il primo vaccino antinfluenzale somministrabile tramite spray nasale. Svolta dagli Usa nel mondo dei vaccini. View this post on Instagram A post shared by Prof. Per ora potrà essere assunto da persone tra i 2 e i 49 anni. (Open.online)